بحضور 3 أسماء لامعة.. "الأزياء" تنظم لقاءً حول أحدث اتجاهات الموضة لربيع وصيف 2024

وتطل المصممة سارة التويم ضمن اللقاء لتسرد تجربتها كمصممة، حيث بدأت رحلتها في تصميم الأزياء الجاهزة في 2014 بتركيز على أزياء العرائس وفساتين السهرة وتطورت لمجموعات موسمية مستوحاة من عدة عناصر من الطبيعة التي تفرعت في الإلهام ما بين الطبيعة والحس الراقي.