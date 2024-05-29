بحضور 3 أسماء لامعة.. "الأزياء" تنظم لقاءً حول أحدث اتجاهات الموضة لربيع وصيف 2024

تنظم هيئة الأزياء غدًا لقاءً افتراضيًا، يناقش أحدث توجهات الموضة لربيع وصيف هذا العام وباستضافة ثلاثة من الأسماء اللامعة في عالم الأزياء.
ويتمحور اللقاء الافتراضي المفتوح حول أبرز صيحات الموضة ابتداء من ألوان الموسم وكيفية دمجها في الأزياء اليومية، وألوان وتصاميم الأزياء البارزة في الموضة لربيع وصيف 2024 مثل الفساتين المنسدلة، والأقمشة المنقوشة، والأزياء المزينة بالتطريز.
كما يتطرق اللقاء لمناقشة إكسسوارات صيف وربيع 2024 بما في ذلك الحقائب، والأحذية، والنظارات الشمسية، إضافة إلى الأقمشة التي تميز أزياء ربيع وصيف 2024 مثل القطن الخفيف، والكتان، والشيفون، وكيفية اختيار الأزياء المثالية للطقس الحار.
وتنضم إلى اللقاء المصممة تيما عابد، التي تشتهر بإبداعاتها في مجال الأزياء الراقية على منصات العرض والسجادة الحمراء، حيث تتميز تصاميمها بالحس الدرامي، ومزج العناصر التراثية مع عناصر عصرية لإنتاج قطع أزياء فريدة.
كما ينضم للقاء كذلك المصمم يوسف بن عافش، الذي لمع نجمه في عالم الأزياء الرجالية، المستوحاة من فن "الأرت ديكو" ليقدم منظورًا جديدًا لعالم الأزياء الرجالية.
وتطل المصممة سارة التويم ضمن اللقاء لتسرد تجربتها كمصممة، حيث بدأت رحلتها في تصميم الأزياء الجاهزة في 2014 بتركيز على أزياء العرائس وفساتين السهرة وتطورت لمجموعات موسمية مستوحاة من عدة عناصر من الطبيعة التي تفرعت في الإلهام ما بين الطبيعة والحس الراقي.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمهتمين مشاهدة اللقاء يوم الخميس 30 مايو 2024، الساعة 12 ظهرًا عبر رابط منصة "ويبيكس" الذي سيتم مشاركته من خلال صفحة الهيئة على تطبيق (X).
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت على تنظيمها هيئة الأزياء كقناةٍ اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة؛ لتعريفهم بجهود الهيئة والمناظر الحديثة الرامية إلى تطوير القطاع، وتمكين المواهب السعودية في عالم الأزياء.