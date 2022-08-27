إنتاجًا وتوثيقًا.. "المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون" يتعهد بتعزيز الحضارة العربية والإسلامية

ويهدف المهرجان أيضًا إلى رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان، وتشجيع التنافس الشريف بين البرامج الإذاعية والتلفزيونية العربية، وكذلك النقد البناء والموضوعي، بما يساعد على الوصول إلى إنتاج عربي متميز، وحث المنتجين في المجالين الإذاعي والتلفزيوني على الاستجابة أكثر فأكثر إلى المتطلبات الحقيقية لجماهير المستمعين والمشاهدين من أبناء الأمة العربية، وأخيرًا التشديد على ضرورة رفع مستوى الوعي الثقافي والعلمي والذائقة الجمالية في الأعمال التي ينتجونها.