أكاديمية الشعر العربي تقيم ملتقى "الملاحق الثقافية"

وتهدف الأكاديمية من الملتقى إلى عقد لقاءات حوارية بين الصحفيين والمثقفين؛ لتسليط الضوء على نشأة الملاحق الثقافية السعودية، والبحث في جذورها، إضافة إلى مد جسور التواصل لمناقشة راهنها، ومعرفة أبرز القضايا الأدبية التي دارت بين أوساط المثقفين، وخلق فرص للحوار المثمر، وتوسيع نطاق التعاون بين المختصين.