"فنون العمارة" تُطلق منصة تسجيل الباحثين والخبراء والفنيين

وتبذل الهيئة جهودها عبر منصة تسجيل الباحثين والخبراء والفنيين إلى تحقيق تطلعات مجتمع العمارة والتصميم، ومنها تمكين الخبرات الموجودة بالقطاع من خلال مراجعة الأعمال البحثية ذات العلاقة بالعمارة والتصميم، وتصنيف الباحثين والخبراء حسب اختصاصاتهم، والاستفادة من تلك الاختصاصات في تغذية المبادرات المتعلقة بالقطاع، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية وتحقيق الكفاءة في الإنتاج، وربط الخبرات الموجودة بالسوق، وتمكين الكفاءات الناشئة.