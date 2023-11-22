"المسرح" تُنظم عرض "السيرك" ضمن "العروض الأرجنتينية" في الرياض

ومن المقرر أن تستمر فعالية "العروض الأرجنتينية" بتقديم فنون أدائية متنوعة ولوحات استعراضية متنوعـة مـن الأرجنتـين وأمريكا الجنوبيـة، وذلك حتى التاسع من ديسمبر القادم، تشمل عروضًا لفنون معاصرة تتضمن الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين، وذلك بعد أن قدمت في الأسابيع الماضية مجموعة من العروض، منها: مسرحيتا "أليس في بلاد العجائب"، و"ساندريلا"، وعروضًا أدائية أرجنتينية لفرقة "باتاغونيا"، وعرض "بوينس آيرس" الذي قدمه أخوان توأمان، إضافة لعرض الأسبوع الماضي الذي حمل عنوان "الغابة".