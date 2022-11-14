"محارب الصحراء" وشركات عالمية.. هنا معادلات "تحفيز الإنتاج السينمائي" بالمملكة

واستشهد المشاركون بمشروع الفيلم العالمي "محارب الصحراء" الذي صُوّر جزء كبير منه في مدينة تبوك على مدى 11 شهرًا، شهدت خلالها إشغال أغلب الوحدات السكنية، إضافة إلى انتعاش الحركة التجارية في أسواق المدينة بسبب العدد الكبير لطاقم العمل.