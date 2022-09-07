"هيئة الأفلام": استكمال إنتاج 4 أفلام ضمن مسابقة "ضوء"

أما فيلم "نورة" الذي كتبه وأخرجه توفيق الزايدي فقد أنتجته بلاك شوغر بكتشيرز، وشركة أفلام نبراس بالشراكة مع المنتجين بول ميلر وشريف المجالي، وبطولة الفنان يعقوب الفرحان، والشابة ماريا البحراوي -16 عامًا- في أول ظهور سينمائي لها، وقد تم تصوير الفيلم في محافظة العلا التي تتميز بطبيعتها الفريدة وأهميتها الثقافية، وتضم بعضًا من أجمل المناظر الطبيعية في العالم.

ويأتي فيلم "قصيدة الغراب" للمخرج محمد السلمان كفيلم كوميدي تجري أحداثه في العاصمة الرياض، وهو من إنتاج المنتج أحمد موسى وتلفاز 11.