احتفالية "إربد".. أسبوع ثقافي سعودي بالمملكة الأردنية خلال هذه الفترة

وتسجل هيئة التراث حضورها في الأسبوع الثقافي السعودي, بعدد من المبادرات التفاعلية التي تهدف إلى إبراز التراث الثقافي الوطني، من بينها تفعيل "عام القهوة السعودية" من خلال جناح مجلس القهوة السعودية، الذي سيكون مقر استقبال ضيوف الفعالية من كل الشرائح, كما سيقدم القهوة السعودية إلى جانب التعريف بها و مكوناتها وطرق تحضيرها وتقديمها، وذلك في سياق الاحتفاء برمز ثقافي أصيل يعكس عادات الضيافة والكرم في المملكة.