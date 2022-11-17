مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن برنامجه الجديد: "رؤية جديدة"

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن برنامجه الجديد بعنوان "البحر الأحمر: رؤية جديدة"، الذي صُمم ليكون منبرًا لعرض المشروعات التي تطرح رؤية سنيمائية جديدة، كما أزاح المهرجان الستار عن الأفلام المختارة التي سيتم عرضها في إطار هذا البرنامج خلال الدورة الثانية من المهرجان.