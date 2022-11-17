مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن برنامجه الجديد: "رؤية جديدة"

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن برنامجه الجديد بعنوان "البحر الأحمر: رؤية جديدة"، الذي صُمم ليكون منبرًا لعرض المشروعات التي تطرح رؤية سنيمائية جديدة، كما أزاح المهرجان الستار عن الأفلام المختارة التي سيتم عرضها في إطار هذا البرنامج خلال الدورة الثانية من المهرجان.
ويحتفي البرنامج الجديد بالأفلام التي تتناول موضوعات متميزة؛ حيث تم اختيار ثمانية أفلام من مناطق متعددة للعرض، ضمن برنامج الرؤية الجديدة.. تجمع هذه الأفلام فكرة أساسية مشتركة، وهي طرح عدد من الموضوعات وتناولها من منظور جديد وفريد.
وأوضح مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كليم أفتاب، أن المهرجان يهدف إلى إلهام الجيل الجديد من صناع الأفلام من خلال إلقاء الضوء على مجموعة متنوعة من الأفلام، ومن شأنه أن يفتح المجال للأصوات والآراء الجديدة ويدعم الرؤى الحديثة حول صناعة الأفلام، ورؤية السينما بشكل مختلف.
من جانبه أكد مدير البرنامج العربي والأفلام الكلاسيكية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أنطوان خليفة، أن اختيار الأفلام يعكس أمثلة رائعة على براعة الصناعة، ويطرح لغة سينمائية مختلفة تتناول موضوعات سيكون لها تأثير كبير في نفوس الجماهير.