في بلدة “النعي” حيث يرقد فارسها.. أمسية "أدبي حائل" تحيي إرث عنترة بندوة علمية وشهادات تاريخية

رئيس جمعية أدبي حائل، د. نايف المهيلب، أشار إلى أن هذه الندوة تهدف إلى تشكيل وعي الأجيال بتاريخ عنترة ومآثره، مؤكدًا أن جبال سلمى تحتضن تاريخًا لم يُقرأ بعد. من جانبه، رحّب رئيس مركز إمارة النعي، حامد الزبن، بالحضور، مطالبًا بتوثيق آثار البلدة وإبرازها بشكل يليق بإرث عنترة.