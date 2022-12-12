"السبهان" و"البكالي" يتألقان في الأمسية الـ 24 لجماعة فرقد بـ"أدبي الطائف"

تألق الشاعر الدكتور سلطان السبهان، الحاصل على لقب برنامج أمير الشعراء في نسخته الثامنة، والشاعر اليمني المبدع ياسين البكالي، الحاصل على جائزة السنوسي الشعرية عام 2018 في ليلةٍ من ليالي الشعر العربي.
وقد أُقيمت هذه الأمسية ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي للعام 2022م.
وافتتحت المُحاوِرة، همس بدر الدين، الأمسية بالتعريف بالضيوف المشاركين في الأمسية، بتقديمهم بصورة متوالية، وقد قسمت الأمسية إلى ثلاث جولات تخللها مناقشة مع الشاعرين.
ومما أثرى به الليلة الشاعر سلطان السبهان، الأمسية قوله:
أقسى الخسارة أن تؤمل في الهوى
وتعود كفك من حبيبك مفلسة
وقال أيضًا:
التسمياتُ خلاصنا أو وهمنا
والله علم آدم الأسماءَ
سمّ البلاد إذن نفتك قصيدةً
سمّ القصيدة إن جفتك سماءَ
كما ألقى الشاعر ياسين البكالي عددًا من القصائد القوية والشعر الجميل، ومما ألقاه قوله:
أخافُ عليَّ مِمّا لستُ أدري
ومِن فرحٍ تبعثَرَ ملءَ صدري
ومِن وطنٍ أراهُ ولا أراهُ
سوى شبحٍ على الجدرانِ يجري
ومن كلِّ الذين بهِ تغنّوا
وما كسروا سوى بيديهِ ظهري
وقد تداخل كل من: الدكتور عالي بن سرحان القرشي، وطارق يس الطاهر، ويبات علي فايد بعد أن فتحت مديرة الأمسية المجال لمداخلات الحضور.
وفي ختام الأمسية، قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطا الله الجعيد، بعد مداخلته بمشاركة رئيس الجالية اليمنية بالطائف محمد بن طالب القرشي عبد العزيز عسيري في تكريم الضيوف ومديرة الأمسية والتقاط الصور التذكارية معهم.