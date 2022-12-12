"السبهان" و"البكالي" يتألقان في الأمسية الـ 24 لجماعة فرقد بـ"أدبي الطائف"

تألق الشاعر الدكتور سلطان السبهان، الحاصل على لقب برنامج أمير الشعراء في نسخته الثامنة، والشاعر اليمني المبدع ياسين البكالي، الحاصل على جائزة السنوسي الشعرية عام 2018 في ليلةٍ من ليالي الشعر العربي.