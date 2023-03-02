"الأفلام" تشارك بوفد من المختصين وأصحاب التجارب في مهرجان برلين السينمائي

وتضمّنت مشاركة الهيئة استضافة ما يقارب 150 شخصًا ما بين منتجين ومخرجين وإعلاميين وصناع أفلام من مختلف أنحاء العالم على مأدبة غداء بالتعاون مع أفلام العُلا ونيوم، إلى جانب الترويج لمواقع التصوير بالمملكة، وتسليط الضوء على برامج ومبادرات الهيئة مثل برنامج الحوافز الذي يقدم استردادًا نقديًا يصل إلى 40% على تكاليف الأفلام التي يتم إنتاجها في المملكة، وبرامج تنمية ودعم المواهب؛ مثل برنامج صُناع الأفلام، وفرص التعليم العالي وإتاحة التخصصات السينمائية الأكاديمية بالتعاون مع الجامعات السعودية، وفرص الاستثمار في البنية التحتية لتطوير القطاع، واحتياج الخدمات التجارية وفرص الشركات اللوجستية، حيث تأتي مستهدفات الهيئة الاستراتيجية، متماشيةً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة معدلات التوظيف.