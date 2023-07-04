"الثقافة" تمدد التقديم على منح تأريخ الفن السعودي حتى أغسطس المقبل

وأوضحت "الثقافة" أنها ستقدم نصف مبلغ المنحة بعد قبول المسودة الأولى، ويكتمل صرف المبلغ المتبقي من المنحة بعد تسليم البحث كاملاً واعتماده، وتقديم الإفادة بقبول النشر للوزارة، حيث وفرت دليلاً إرشادياً على منصة التقديم يلزم المتقدمين الاطلاع عليه، والالتزام بما ورد فيه من توجيهات وشروط وأحكام عامة.