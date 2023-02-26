هيئة الأدب والنشر والترجمة تناقش "استراتيجيات ترجمة الشعر"

وحدد اللقاء مجموعة من النقاط المقترحة في استراتيجية الشعر ومنهجيته؛ منها محبة النص، والشغف بالتجربة، والتماهي بين المترجم والقصيدة، وإدراك أثر الترجمة في نقل المبادئ والقيم والثقافة والتعريف بالمجتمع والمكان، بالإضافة إلى المحافظة على روح النص بدون تزييف أو إخلال يغير في نسق وجوهر الفكرة.