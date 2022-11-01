جدة.. إعلان القائمة النهائية للأفلام المتنافسة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

وشملت قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة البحر الأحمر 2022 فيلم "قبل والآن وبعد ذلك" و"قرية بلا أطفال" و"حديد، نحاس، بطّاريات" و"جنائن معلقة" و"حرقة" و"صيف في بجعد" وفيلم "عرض الفيلم الأخير"، و"البصل الجبلي"، و"سوهي التالية"، و"نزوح"، و"سيدة المحل الصيني"، و"أغنية الغراب"، وفيلم "الأخيرة"، و"الحفرة"، و"بين الرمال".