"ملوك وصقور".. برنامج وثائقي يُعيد إحياء موروث المقانيص الملكية على القناة الثقافية

ويستند البرنامج إلى شهادات نوعية من أبناء الملوك وأحفادهم وعدد من أصحاب السمو الأمراء، بالإضافة إلى شخصيات عاصرت تلك الحقبة وشاركت في تفاصيلها، ما أضفى على العمل عمقًا تاريخيًا وتميّزًا عن الوثائقيات التقليدية.