"ملوك وصقور".. برنامج وثائقي يُعيد إحياء موروث المقانيص الملكية على القناة الثقافية

أطلقت القناة الثقافية البرنامج الوثائقي (ملوك وصقور)، الذي بدأ عرضه عند الساعة الرابعة عصرًا من كل يوم جمعة، ويقدّم قراءة بصرية وتاريخية تُعيد إحياء موروث المقناص والصقارة لدى ملوك المملكة العربية السعودية وقادتها.
ويقدّم البرنامج الباحث التاريخي والإعلامي عدنان بن صالح الطريّف، بأسلوب يعتمد على السرد الموثّق والربط بين الرواية والصورة، ما يمنح المشاهد تجربة قصصية عميقة تعيد بناء الذاكرة المتعلقة بالمقانيص الملكية.
ويستند البرنامج إلى شهادات نوعية من أبناء الملوك وأحفادهم وعدد من أصحاب السمو الأمراء، بالإضافة إلى شخصيات عاصرت تلك الحقبة وشاركت في تفاصيلها، ما أضفى على العمل عمقًا تاريخيًا وتميّزًا عن الوثائقيات التقليدية.
ويعرض (ملوك وصقور) صورًا أرشيفية نادرة تُعرض لأول مرة، تكشف جوانب إنسانية وثقافية من حياة قادة المملكة، وتوثّق لحظات ظلّت خارج التداول لعقود من الزمن.
واستغرق إنتاج البرنامج عامًا كاملًا، شمل جمع الروايات واستعادة المصادر، إلى جانب تنفيذ مقابلات تسلّط الضوء على هذا الموروث من زواياه غير المتداولة.
ويُقدّم البرنامج محتوى توثيقيًا دقيقًا بلغة بصرية حديثة وسرد هادئ، يُبرز قيمة هذا الإرث في الذاكرة الوطنية، ويُعيد تقديمه بصورة متجددة للأجيال.