إطلاق برنامج "بوصلة" لتعزيز المحتوى المعرفي والثقافي في مجالات البحر الأحمر

وتشمل مجالات البرنامج: التاريخ، والجغرافيا، والعلوم البيئية، واللغة والآداب، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والبحار وعلومها، والاتصال والإعلام، وعلوم الأرض، والسياحة، والعلوم الطبيعية، والعمارة والتخطيط، والهندسة المعمارية، والصحة، والطاقة والصناعة، واللوجستيات والنقل وسلاسل الإمداد، والتقنيات الناشئة، والتراث غير المادي، والتراث المغمور، والنسيج والأزياء، والتصميم الداخلي، والرياضات، ومجالات أخرى عديدة.