إطلاق برنامج "بوصلة" لتعزيز المحتوى المعرفي والثقافي في مجالات البحر الأحمر

يطلق مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة التابع لدارة الملك عبدالعزيز يوم الأحد 16 محرم 1446هـ برنامج "بوصلة"؛ الذي يندرج ضمن مبادرة توثيق تاريخ المناطق والبرامج الصيفية التفاعلية التي يقدمها المركز؛ حيث يتضمن مسابقة تنافسية تهدف إلى تبسيط وإنتاج المحتوى باستخدام وسائل مبتكرة؛ للإسهام في إثراء المحتوى المعرفي والثقافي لمجالات البحر الأحمر؛ مستهدفًا طلاب وطالبات الجامعات والخريجين والمهتمين بهذه المجالات؛ وذلك بالتعاون مع كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، وبرنامج لنبادر بمحافظة جدة، وبرنامج جدة التاريخية، واللجنة السعودية للألعاب الشعبية.
وسيقام البرنامج على مدى خمسة أيام؛ حيث تبدأ الفعاليات يوميًّا من الساعة 1 ظهرًا حتى 5 مساءً، في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة بمحافظة جدة، حيث سيشمل جوائز مالية للفائزين، وشهادات حضور البرنامج للمشاركين، كما سيتيح البرنامج جلسات إرشاد متخصصة في مسارات البرنامج يقدمها خبراء ومتخصصون، وبرنامج فعاليات متنوعة مصاحب كمسابقة للألعاب الشعبية، وزيارة لمنطقة جدة التاريخية.
ويتضمن برنامج "بوصلة" ثلاثة مسارات رئيسة، يتضمن المسار الأول الإنتاج الرقمي الذي يشمل إنتاج الأفلام القصيرة، والتصوير، وتصميم الإنفوجرافيك، والموشن جرافيك؛ فيما يركز المسار الثاني على الثقافة والفنون، حيث يغطي الألعاب الشعبية، والأعمال الفنية، والأعمال الأدبية، والهدايا التذكارية، والحرف اليدوية، والفنون الأدائية، أما المسار الثالث فهو عن التقنيات الناشئة، وهي تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والتقنيات التعليمية، وتقنية المعلومات.
وتشمل مجالات البرنامج: التاريخ، والجغرافيا، والعلوم البيئية، واللغة والآداب، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والبحار وعلومها، والاتصال والإعلام، وعلوم الأرض، والسياحة، والعلوم الطبيعية، والعمارة والتخطيط، والهندسة المعمارية، والصحة، والطاقة والصناعة، واللوجستيات والنقل وسلاسل الإمداد، والتقنيات الناشئة، والتراث غير المادي، والتراث المغمور، والنسيج والأزياء، والتصميم الداخلي، والرياضات، ومجالات أخرى عديدة.
يذكر أن المركز فتح باب التسجيل للانضمام للبرنامج مبدئيًا، حيث سيتم التواصل مع المرشحين لاحقًا للحصول على مزيد من التفاصيل، ويمكن التسجيل والحصول على مزيد من المعلومات من خلال زيارة موقع المركز.