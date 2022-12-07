"مربّع".. معرض فني يبرز المكانة التاريخية التي تربط الخط الكوفي بعلم الهندسة

وتحكي لوحات المعرض الذي تمّ افتتاحه مطلع شهر ديسمبر الجاري، ويستقبل زائريه على مدار 30 يوماً، مضامين منوّعة يريد الفنان إيصالها للمتلقي عبر جماليات الخط العربي، في لوحات جمعها في مخطوطة فنية واحدة تحمل أسماء المدينة المنوّرة، ويسلّط من خلالها الضوء على مكانتها الدينية وما تحتضنه من معالم تاريخية.