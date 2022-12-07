"مربّع".. معرض فني يبرز المكانة التاريخية التي تربط الخط الكوفي بعلم الهندسة

يشهد "مركز المدينة المنوّرة للفنون" حراكاً فنياً مليئاً بالتنوّع والتجديد عبر سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمعارض الفنية التي ينظمها المركز؛ لاحتضان وإبراز أعمال المبدعين في مجالات الفنون والتصاميم.
ويعدّ معرض "مربّع" أحدث المعارض الفنية التي يقيمها مركز المدينة للفنون بدعم من الصندوق الثقافي، ويقدّم المعرض مجموعة من الأعمال التي ابتكرها الفنان السعودي أيمن سعود حافظ؛ من خلال لوحات فنّية نفّذها بوساطة الخط الكوفي المربّع الذي يعدّ أحد أقدم الخطوط العربية، ويجسّد جمال الخط العربي وأصالته، وقدرة الفنان على الإبداع في تشكيل ورسم حروفه.
وتحكي لوحات المعرض الذي تمّ افتتاحه مطلع شهر ديسمبر الجاري، ويستقبل زائريه على مدار 30 يوماً، مضامين منوّعة يريد الفنان إيصالها للمتلقي عبر جماليات الخط العربي، في لوحات جمعها في مخطوطة فنية واحدة تحمل أسماء المدينة المنوّرة، ويسلّط من خلالها الضوء على مكانتها الدينية وما تحتضنه من معالم تاريخية.