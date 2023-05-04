"روائع الموجي" تطرب الحضور.. كوكبة من النجوم تتألق في ليلة ساهرة بالرياض

تفاعل الجمهور العربي بإعجاب مع حفل روائع الموسيقار الكبير محمد الموجي المقام ضمن فعاليّات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد رياض سيتي.
ويزخر الحفل المستمر بعددٍ كبيرٍ من نجوم الطرب العربي، الذين أطربوا الحضور، والمستمعين عبر شاشات التلفزيون والمنصات، فتفاعلوا بإعجاب مع تألقهم.
ويتناوب على المشاركة في الغناء بالحفل كوكبة من المطربين، منهم أنغام، عبادي الجوهر، صابر الرباعي، وائل جسار، شيرين عبد الوهاب، مي فاروق، ويشرف على الحفل يحيى الموجي، تحت قيادة المايسترو وليد فايد.
وتضمن الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي، أمثال أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، وكتبها كبار الشعراء مثل الأمير عبد الله الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن.
ويأتي الحفل الساهر ضمن جهود المملكة من خلال هيئة الترفيه على التعريف بالفن العربي الأصيل، ورواد ذلك الفن من الفنانين والمطربين والملحنين، ممن أثروا الفن العربي لسنوات طوال، واستذكار جهودهم، وتكريمهم.
ويحظى الحفل بمتابعة كثيفة عبر شبكة قنوات MBC، وقنوات روتانا، والتونسية الوطنية، ومزيكا، وإل بي سي، والرأي، وفري تي في، وكذلك يعرض على منصات العرض الإلكترونية ومنها، شاهد، وأنغامي، بجانب عرضها عبر محطات إذاعية ومنهم، نجوم إف إم، روتانا إف إم، بانوراما إف إم.