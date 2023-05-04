"روائع الموجي" تطرب الحضور.. كوكبة من النجوم تتألق في ليلة ساهرة بالرياض

ويحظى الحفل بمتابعة كثيفة عبر شبكة قنوات MBC، وقنوات روتانا، والتونسية الوطنية، ومزيكا، وإل بي سي، والرأي، وفري تي في، وكذلك يعرض على منصات العرض الإلكترونية ومنها، شاهد، وأنغامي، بجانب عرضها عبر محطات إذاعية ومنهم، نجوم إف إم، روتانا إف إم، بانوراما إف إم.