كيف تؤثر التقنيات الجديدة في العروض؟.. "الأفلام" تبرز "السينما كمصدر للمعرفة"

واستعرضت الجلسة الثانية المعنونة بـ"حدود تأثير السينما على المتلقي" كيفية صناعة الهوية المعرفية من خلال العروض السينمائية عبر إبراز عناصر: البيئة، واللغة، والتراث، والدين، حيث تناول "العمري" الممكنات التي تسهم في إحداث التأثير المرجو على المتلقي، وكيفية الاستفادة من الإرث التاريخي والإنساني والغزارة الثقافية والمكانة السياسية للمملكة منذ ثلاثة قرون، مستعرضاً بعض النماذج المحلية لأفلام سعودية، منها: وُلد ملكاً 2019، المرشحة المثالية 2019.