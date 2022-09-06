"الأدب" تنظم الدورة الثانية من "ملتقى الترجمة" نوفمبر المقبل

ويتضمّن الملتقى 8 جلسات حوارية على مدى يومين متتاليين، بمعدل أربع جلسات يوميًا، تناقش فيها أهم قضايا الترجمة الحديثة، إلى جانب 10 ورش عمل تهدف إلى صقل مهارات الممارسين وتطوير قدراتهم، و3 ورش عن تقنيات الترجمة الحديثة، يقدمها مدربون مختصون بواقع 8 ساعات تدريبية.