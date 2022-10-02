"أدبي الطائف" يشارك بـ60 إصدارًا حديثًا بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022

يشارك نادي الطائف الأدبي الثقافي بـ60 إصدارًا حديثًا من إصداراته أمام زوَّار معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام.
وأوضح رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد أن النادي حرص على أن تكون الإصدارات المعروضة في المعرض الدولي للكتاب منوعة؛ لتشمل جميع مجالات الأدب والثقافة.. مبينًا أن الإصدارات تضمنت مؤلفات لكُتَّاب من داخل السعودية وخارجها، لنقَّاد وشعراء وقاصين وأكاديميين وأدباء ومثقفين ومسرحيين.. من ضمنها أعمال كاملة لثلاثة مسرحيين، هم: محمد العثيم وعبدالرحمن المريخي وفهد ردة الحارثي، والأعمال النقدية الكاملة للناقد الدكتور عالي القرشي، وإصدارات إبداعية شعرية وقصصية منوعة لأبرز المبدعين والأدباء.
وقال "الجعيد": إن النادي تعاون مع أكثر من دار نشر داخل السعودية وخارجها؛ إذ تُعرض مطبوعاته في سبعة أجنحة بالمعرض، منها خمسة دور سعودية، هي (مكتبة كنوز المعرفة، ودار تشكيل للنشر والتوزيع، ودار أثر للنشر والتوزيع، ودار ميلاد للنشر والتوزيع، ودار صوفيا من الكويت، ومؤسسة الانتشار العربي، ودار المناهل من لبنان).
ودعا "الجعيد" زوار المعرض إلى زيارة هذه الأجنحة للحصول على مطبوعات النادي.