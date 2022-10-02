"أدبي الطائف" يشارك بـ60 إصدارًا حديثًا بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022

وقال "الجعيد": إن النادي تعاون مع أكثر من دار نشر داخل السعودية وخارجها؛ إذ تُعرض مطبوعاته في سبعة أجنحة بالمعرض، منها خمسة دور سعودية، هي (مكتبة كنوز المعرفة، ودار تشكيل للنشر والتوزيع، ودار أثر للنشر والتوزيع، ودار ميلاد للنشر والتوزيع، ودار صوفيا من الكويت، ومؤسسة الانتشار العربي، ودار المناهل من لبنان).