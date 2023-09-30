"أيام سعودية حوليات توثيقية".. كتاب يوثّق نخوة الدولة وأيامها الوطنية في سرد تتبعي تاريخي

واعتمد المؤلف في ترتيب مباحث كتابه على طريقة موضوعية، بدءًا من "العوجا"، وهي النخوة التي أصبحت شعارًا للدولة، ثم الأيام الوطنية التي تحتفل بها، ثم الصحيفة الرسمية التي تتحدث باسمها، والتقويم الرسمي الذي تعتمده؛ ليأتي بعد ذلك مبحث مضيئ موضوعه: "السعودية وحماية المستجير بين الأخلاق العربية والقوانين الدولية"، وبعدها ثلاثة مباحث أخرى منها قراءة في وثائق رحلة الأمير فيصل بن عبدالعزيز على رأس أول وفد سعودي رسمي إلى أوروبا عام 1919م، وتفاصيل زيارة الوفد السعودي لموسكو عام 1932م.