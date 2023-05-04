هيئة الأفلام تُنظم الجولة الثانية لملتقى النقد السينمائي بالظهران

ويقدم الملتقى نظرة فاحصة على السينما الوطنية بتقديم نخبة من الأكاديميين والباحثين والفنانين عبر عدة جلسات حوارية، ومحاضرات إثرائية على مدار يومين، ومن عدة جلسات ومحاضرات من أبرزها؛ جلسة السينما الوطنية خارج الحدود الوطنية، التي سيقدمها أستاذ دراسات السينما والتلفاز في جامعة جلاسكو، كاي ديكنسون، وجلسة دواعي رواج حضور نجوم بوليوود العابر للحدود في الشرق الأوسط ، التي يقدمها الأستاذ المشارك في قسم الاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في الشارقة، سريا ميترا، إضافةً إلى جلسةٍ يقدمها الأستاذ المساعد في دراسات السينما والإعلام بجامعة الملك فيصل عبد الرحمن الغنام، بعنوان "الاقتصاد السياسي للسينما الخليجية"، وأخرى بعنوان "السينما الوطنية" مفهوم في تغير مستمر، يتحدث خلالها البروفيسور أندرو هيغسون، ويحاروه مهند غوانمة.