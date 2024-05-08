"فنون الطهي" تُوَثِّقَ وصفاتِ الطهي السعودي عبر منتجاتٍ رقميةٍ أو مطبوعة

أعلنت هيئة فنون الطهي، اليوم، عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة "إرث مطبخنا" والتي تُوَثِّقَ وصفاتِ الطهي السعودي عبر منتجاتٍ رقميةٍ أو مطبوعة؛ لتكوين قاعدة بيانات لوصفاتِ طهيٍ سعودية، وإثراء المحتوى الثقافي للمطبخ المحلي، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى من المبادرة في عام 2020، والتي أثمرت كتابًا بعنوان "سفرة المائدة السعودية"، والذي فاز بجائزة "جورماند" العالمية كأفضل كتابٍ في العالم بِفِئَتَيْ: أفضل كتابِ ضيافة، وأفضل كتابِ طبخ عربي.