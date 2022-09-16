"الأنصاري": انعدام الثقة في ثقافتنا ومختزلنا منعنا من توليد أجناس أدبية جديدة

أوضح الناقد الأدبي عبدالواحد الأنصاري أن عدم ثقتنا بأنفسنا وثقافتنا ومختزلنا منعنا من توليد أجناس أدبية جديدة، وبعض الأجناس التي تظهر هي موجودة لدينا في الثقافة العربية في عصر ما قبل الإسلام، ولكن فضل المجتمع العربي الاحتفاظ بها دون إبرازها.
وقال "الأنصاري" في بودكاست (ثقة) إن "الشكوك تحوم حول اهتمامنا بالطرح الأدبي واتساعنا فيه. والتساؤلات عن عدم توليد أجناس أدبية حديثة على غرار الأجناس الغربية، لكن الأجناس التي ظهرت لدى الغرب موجودة لدينا منذ العصور القديمة، ولكننا لم نهتم بها، ولم نبرزها للعلن".
وأضاف: "من يحصر قراءته في الرواية ليس مثقفًا". وعرَّف الرواية بأنها منتج ثقافي، تحاول أن تقول بفنية عالية وبتشويق ما لم تقله الفلسفة، أو ما لم تستطع الفلسفة أن توصله بالسهولة نفسها.
وتابع: "الكثير من الغرب يقرؤونها الآن للتسلية، ونحن تبعًا لنظرية ابن خلدون (مولعون بتقليد الغرب). كانت قراءة الرواية منذ القرن الخامس عشر أشبه بمشاهدة المسلسلات الدرامية، وكان كثير من عامة المجتمع الغربي غير مهتم بالجانب الثقافي والمعرفي، في حين أن المشكلة لدينا أن المثقف عندنا لا يقرأ إلا رواية".