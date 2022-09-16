"الأنصاري": انعدام الثقة في ثقافتنا ومختزلنا منعنا من توليد أجناس أدبية جديدة

وتابع: "الكثير من الغرب يقرؤونها الآن للتسلية، ونحن تبعًا لنظرية ابن خلدون (مولعون بتقليد الغرب). كانت قراءة الرواية منذ القرن الخامس عشر أشبه بمشاهدة المسلسلات الدرامية، وكان كثير من عامة المجتمع الغربي غير مهتم بالجانب الثقافي والمعرفي، في حين أن المشكلة لدينا أن المثقف عندنا لا يقرأ إلا رواية".