لتعريف العالم بالفنون السعودية.. "الثقافة" تختتم المشاركة في معرض "أرتيجانو إن فييرا" بميلان

وعكس الجناح الوطني السعودي في تجربةٍ مميزة ومبتكرة اهتمام المملكة بعناصر التراث الثقافي غير المادي، ومن بينها اهتمامها بالشعر العربي بوصفهِ عنصرًا ثقافيًا يحظى بمكانةٍ كبيرة لدى المجتمع منذ العصور ما قبل الإسلام، والعصر الإسلامي وما تلاه، وحتى العصر الحاضر، كناقلٍ للثقافة، وموثّقٍ للتاريخ، وذلك من خلال تزيين مدخل الجناح بجدارياتٍ معكوسًا عليها أبياتًا شعرية مترجمةً إلى اللغة الإيطالية، قبل أن يخوض الزائر غِمار رحلته الثقافية في الجناح الوطني السعودي؛ مُتعرّفًا على ثقافة المملكة وتراثها الغني، ومطَّلِعًا على إبداعات المواهب السعودية بمختلف المجالات الثقافية.