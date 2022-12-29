"فنون العمارة" تطلق مسابقة المقالة الإبداعية

وتتضمن المسابقة أربع ركائز لتقييم المشاركات، تشمل: ترابط الموضوع في المقالة، وسلاسة التنقل من المقدمة لصلب الموضوع، ثم الخاتمة دون الإخلال بالفكرة، واستخدام أسلوب التشويق لشدّ انتباه القارئ لإكمال المقالة والاستجابة لمتطلبات المسابقة من خلال عدد الكلمات، واللغة المستخدمة، والإجابة عن السؤال، وبنية المقالة، وعكس مرئيات الكاتب، وقوة طرح آرائه وتجاربه الشخصية.