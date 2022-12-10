"جنائن معلقة" يحصد جائزة اليسر الذهبي.. اختتام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

وحصل الممثل والمخرج السينمائي العالمي جاكي شان الحائز على جائزة الأوسكار، على جائزة اليسر الفخرية الذهبية؛ تقديرًا لمواهبه التي لا مثيل لها ومساهمته في صناعة السينما، وتَسلم الجائزة أيضًا كل من: (يسرا، وشاروخان، وغاي ريتشي) في حفل افتتاح المهرجان.