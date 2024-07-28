معهد "مسك" للفنون يطلق النسخة الثانية من "معرض صالة الأمير فيصل"

يُذكر أن المعرض يستمر من 28 يوليو حتى 29 أغسطس 2024م، وهو امتداد لسلسلة المعارض التي تحتضنها صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون، منذ انطلاقتها من خلال إتاحتها الفنّ للجميع، ما بين إحياء المعارض الفنية والبرامج الثقافية التي مكّنت جيلًا من الفنانين المبدعين الذين برزوا في الساحة الفنية المحلية والدولية.