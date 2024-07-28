معهد "مسك" للفنون يطلق النسخة الثانية من "معرض صالة الأمير فيصل"

أعلن معهد "مسك" للفنون -إحدى الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"- اليوم الأحد، إطلاق النسخة الثانية لمعرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون "صيف 2024"، والمستمدة من موضوع المعهد لهذا العام، حول "وسائط الإعلام والتكنولوجيا".
يأتي ذلك بمشاركة 28 من الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة العاملين بمختلف الوسائط الفنية، بعد دعوة عامة للتسجيل فيه.
وتزيّن المسرح المجاور لصالة الأمير فيصل بن فهد للفنون في الرياض بـ 35 عملًا فنيًا، تعكس منظور هؤلاء الفنانين حول الفضاءات العامة وعلاقة الناس بها.
ويجسد المعرض منظورًا حضاريًا حول التفاعل الإنساني بين الأماكن العامة والخاصة؛ حيث تسرد لنا الأعمال الفنية تلك القصص الشخصية، انطلاقًا من المواقع التاريخية والمناظر الطبيعية في المملكة، مرورًا بالمدن الكبرى ذات التطور المتسارع.
وعرض الفنانون مواطن نشأتهم، مستلهمين في ذلك الذاكرة الجماعية والوصول إلى الجوهر الحقيقي لهذه المدن وتأثيرها على أفراد المجتمع.
يُذكر أن المعرض يستمر من 28 يوليو حتى 29 أغسطس 2024م، وهو امتداد لسلسلة المعارض التي تحتضنها صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون، منذ انطلاقتها من خلال إتاحتها الفنّ للجميع، ما بين إحياء المعارض الفنية والبرامج الثقافية التي مكّنت جيلًا من الفنانين المبدعين الذين برزوا في الساحة الفنية المحلية والدولية.