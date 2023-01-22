الخميس المقبل.. إنجازات وتحديات "الأزياء" في لقاء يجمع الشركات والمحترفين

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة الأزياء مع مجتمع الأزياء والمهتمين به، والمستثمرين فيه؛ وذلك بهدف إيجاد قناة اتصالية دائمة معهم، وإشراكهم في صناعة القرار، واستجلاب الأفكار التطويرية، إلى جانب تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وتحفيز الحلول الممكنة لتفاديها.