مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعلن لجان تحكيم مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن أعضاء لجنة التحكيم لِمسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل، ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، ضمن الدورة الثانية للمهرجان التي تمتد عشرة أيام من 1-10 ديسمبر المقبل، وتحتضن مجموعة من الأفلام السينمائية العربية والعالمية.