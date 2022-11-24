مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعلن لجان تحكيم مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن أعضاء لجنة التحكيم لِمسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل، ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، ضمن الدورة الثانية للمهرجان التي تمتد عشرة أيام من 1-10 ديسمبر المقبل، وتحتضن مجموعة من الأفلام السينمائية العربية والعالمية.
ويترأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، المخرج والمُنتج والكاتب أوليفر ستون.
وأعرب الرئيس التنفيذي لِمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي عن تطلعه من خلال أعضاء لجان التحكيم الثلاثة، إلى احتضان مسابقات البحر الأحمر للأفلام القصيرة والطويلة أفضل الأعمال الإبداعية المتنوعة من صُنّاع الأفلام ضمن المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا، والتي تنطوي قائمة الأفلام على 15 فيلماً طويلاً، و26 فيلماً قصيراً.