"هيئة الأدب" تنظّم حفل ختام مسرعة أعمال أدب الأطفال واليافعين.. الاثنين القادم

تنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة يوم الاثنين الموافق 11 من سبتمبر الحالي، حفلَ ختامِ مسرعة أعمال أدب الأطفال واليافعين في فندق الموفمبيك بمدينة الرياض.
وسيشهد الحفل تكريم عشر شركات ناشئة شاركت في المسرعة، التي تُعنى بتطبيق أحدث الممارسات العالمية لدعم وتطوير المنشآت الناشئة في مجال أدب الأطفال واليافعين، من خلال توفير الإرشاد والتوجيه والتدريب، بالإضافة إلى المِنح المالية المسهِمة في تنمية وتطوير الشركات في هذا المجال.
ويستهدف الحفل الخريجين وأهاليهم والمستثمرين والمهتمين بأدب الأطفال واليافعين والمجتمع الأدبي والثقافي في المملكة، ويشتمل على معرض مصاحب يستعرض من خلاله المشاركون شركاتهم الناشئة وأنشطتها، ودورها في دعم مجال أدب الأطفال واليافعين، والبحث عن فرص استثمارية مناسبة تسهم في تطوير مشاريعهم، وتضمن استدامتها بما يحقق الفائدة على هذا المجال، بالإضافة إلى كلمة لممثل هيئة الأدب والنشر والترجمة، وعرضٍ للمشاريع الفائزة، والبالغ عددها عشر شركات، إلى جانب تكريمهم.
وكانت الهيئة قد أطلقت مسرعة أدب الأطفال واليافعين، كمسرعة أعمال تهدف إلى تمكين عشر شركات ناشئة، تُعنى بتنمية وتطوير قدرات الأطفال واليافعين في كتابة ورسم ورواية القصص، ومختلف المهارات الأدبية، وتُقدم لهم المسرعة مجموعة من المزايا، من أبرزها توفير بيئة عمل محفزة لروّاد الأعمال، وجلسات قصص نجاح رياديّة، وتقديم الإرشاد والتدريب، وجلسات التعلُّم الجماعية، والوصول إلى خبراء ومستشارين متخصصين في تطوير المنشآت الناشئة، إلى جانب تقديم المنح المالية لتسريع نمو المنشآت الناشئة، وجلسات متابعة وتطوير الأعمال، وتمكينها من الوصول لشبكة من المستثمرين.
وتهدف هيئة الأدب من هذه المسرعة إلى خلق فرص استثمارية يستفيد منها روّاد الأعمال في المجال، ودعم الاقتصاد الوطني عبر إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي، وحلولٍ مبتكرة في مواجهة التحديات بهذا المجال، وتشجيع واحتواء المجتمع الأدبي من مطورين ومصممين، وتحفيز الابتكار الجماعي، ودعم وتفعيل إنتاج محتوى أدب الأطفال واليافعين.