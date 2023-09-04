"هيئة الأدب" تنظّم حفل ختام مسرعة أعمال أدب الأطفال واليافعين.. الاثنين القادم

وكانت الهيئة قد أطلقت مسرعة أدب الأطفال واليافعين، كمسرعة أعمال تهدف إلى تمكين عشر شركات ناشئة، تُعنى بتنمية وتطوير قدرات الأطفال واليافعين في كتابة ورسم ورواية القصص، ومختلف المهارات الأدبية، وتُقدم لهم المسرعة مجموعة من المزايا، من أبرزها توفير بيئة عمل محفزة لروّاد الأعمال، وجلسات قصص نجاح رياديّة، وتقديم الإرشاد والتدريب، وجلسات التعلُّم الجماعية، والوصول إلى خبراء ومستشارين متخصصين في تطوير المنشآت الناشئة، إلى جانب تقديم المنح المالية لتسريع نمو المنشآت الناشئة، وجلسات متابعة وتطوير الأعمال، وتمكينها من الوصول لشبكة من المستثمرين.