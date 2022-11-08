"الثقافة" تنظّم المرحلة النهائية من مسابقة "درب الفنجال" في جازان

وسيدخل المتسابقون خلال المرحلة النهائية في تحدٍّ على إعداد القهوة السعودية التقليدية من حمسها إلى تقديمها، وإعداد مشروب مبتكر مشتق من القهوة السعودية، ومن ثم تقديمها للجنة التحكيم؛ ليحكموا بناءً على نكهة القهوة التقليدية التي أعدها المشاركون، والقهوة المبتكرة من كل مشارك، وكذلك طريقة ضيافتهم من خلال صبّ القهوة وتقديمها؛ ليحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 60 ألف ريال، واعتماد خلطته الخاصة للقهوة السعودية في بعض المقاهي، والثاني مبلغ 30 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال، إضافة إلى تقديم جوائز عينية.