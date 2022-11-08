"الثقافة" تنظّم المرحلة النهائية من مسابقة "درب الفنجال" في جازان

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم المرحلة النهائية من مسابقة "درب الفنجال" يوم الجمعة 11 نوفمبر، في قلعة الدوسرية بمدينة جازان، بمشاركة تسعة مرشحين تأهلوا من "مهرجان القهوة السعودية"، الذي نظمته هيئة فنون الطهي في ثلاث مدن في وقتٍ سابق من شهر أكتوبر، وهي: (الرياض، جدة، والظهران)، حيث سيتنافسون على جوائز المسابقة البالغ قيمتها الإجمالية 100 ألف ريال، إضافة إلى جوائز تحفيزية.
وسيدخل المتسابقون خلال المرحلة النهائية في تحدٍّ على إعداد القهوة السعودية التقليدية من حمسها إلى تقديمها، وإعداد مشروب مبتكر مشتق من القهوة السعودية، ومن ثم تقديمها للجنة التحكيم؛ ليحكموا بناءً على نكهة القهوة التقليدية التي أعدها المشاركون، والقهوة المبتكرة من كل مشارك، وكذلك طريقة ضيافتهم من خلال صبّ القهوة وتقديمها؛ ليحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 60 ألف ريال، واعتماد خلطته الخاصة للقهوة السعودية في بعض المقاهي، والثاني مبلغ 30 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال، إضافة إلى تقديم جوائز عينية.
وأعدت الهيئة فعاليات إثرائية للمتسابقين والمحكمين على هامش حضورهم لمنطقة جازان، والتي تتمثّل في جولات لمزارع البن الخولاني السعودي.
تأتي هذه المسابقة ضمن مبادرة "عام القهوة السعودية"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، التي تهدف من خلالها الهيئة إلى تعزيز مكانة القهوة السعودية كمشروبٍ سعودي تراثي، وتسليط الضوء على مهنة "خبير القهوة"، والتعريف بطرق إعداد القهوة السعودية، وتأهيل الكفاءات في تحضيرها بالطرق التقليدية.