"الأدب" تناقش تطوير صناعة كتب الطفل في لقاء افتراضي

وبحث المشاركون أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة من حيث تكاليف الطباعة وتأثيرها على دور النشر، كما استعرضوا تجارب بعض الناشرين مع المطابع المحلية والدولية وتأثيرها في سعر المنتج.