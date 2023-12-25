بطلة مسرحية "الحجر" لـ"سبق": أبواب المسرح فُتحت للنساء وأبحثُ عن أدوار في الكوميديا السوداء
دعت بطلة مسرحية "الحجر" الممثلة سراء العتيبي عضو نادي القفزة الأولى، للخروج من التقليدية في الأعمال الدرامية والعروض المسرحية بمزيد من القراءة والتعمق في الدراما والمسرح، واكتساب الخبرات بالمشاركة فيها كممثلين أو مخرجين.
ونصحت "العتيبي" كل فتاة لديها شغف وهواية بالمجال الفني والمسرحي، بالاجتهاد والمثابرة؛ باعتباره مجالًا صعبًا، وفي حال أسند إليها أي دور عليها قراءة الشخصية والدور جيدًا.
وعن تواجد المرأة السعودية على خشبة المسرح الآن، قالت "العتيبي" لـ"سبق": "أبواب المسرح مفتوحة للنساء؛ فهو مجال جديد للمرأة، ويوجد نقص كبير في العنصر النسائي، وأتمنى أن تكون الانطلاقة من مهرجان المسرح في الرياض".
وأشارت إلى أن المهرجان كان رائعًا وثريًّا وجمع ممثلين من مختلف مناطق المملكة، وقدّموا عروضًا مسرحية مختلفة ومتنوعة ومتميزة.
وعن مشاركتهم في مهرجان الرياض للمسرح، أوضحت "العتيبي" أن العرض المسرحي "الحجر"، فاز بجائزة أفضل ممثلة، وكان من نصيب "أضوى الفهد".
وتحدثت عن طبيعة دورها في مسرحية الحجر بشخصية "جميلات" التي تجسّد ابنة ملك، وهي شخصية عاطفية متقلبة مزاجيًّا، كونها أميرة وملكة وكانت متزوجة من ملك، وبعد انفصالها فرت إلى الحجر عند والدها، واستنجدت به، وكانت أساس الحرب بين حارث وهيرود، وكان لها مشهد انتحار في النهاية بسبب موت والدها وزوجها السابق.
وكشفت لـ"سبق" عن سعيها لتجربة أدوار جديدة في الكوميديا السوداء، وأعمال تاريخية، وقصص مختلفة؛ مشيرة إلى أن الأعمال الاجتماعية في المسرح جميلة جدًّا.
يُذكر أن تجربة بطلة مسرحية "الحجر" الفنانة سراء العتيبي في التمثيل المسرحي، حديثة؛ إذ لا تتجاوز 4 أشهر فقط، وتُعَد مشاركتُها في مهرجان الرياض للمسرح إطلالَتها الأولى على خشبة المسرح رغم أنها لديها رصيد 6 سنوات في المجال الفني وهي تقول عن دورها في المسرحية: "أتعمق في الشخصية وأتعايش معها كي يكون إحساسي وتمثيلي صادقًا أمام الجمهور".
وأُسدل الستار أمس الأحد على أعمال مهرجان الرياض للمسرح في نسخته الأولى بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة، ويُعَد المهرجان نقطة تحول كبيرة تساهم في رفع الوعي الثقافي المسرحي لدى المواهب السعودية الصاعدة، ويعكس التزام المملكة بتعزيز الثقافة والفنون وتطوير المشهد المسرحي في البلاد. ويهدف كذلك لتنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمة من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.