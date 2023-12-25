بطلة مسرحية "الحجر" لـ"سبق": أبواب المسرح فُتحت للنساء وأبحثُ عن أدوار في الكوميديا السوداء

وتحدثت عن طبيعة دورها في مسرحية الحجر بشخصية "جميلات" التي تجسّد ابنة ملك، وهي شخصية عاطفية متقلبة مزاجيًّا، كونها أميرة وملكة وكانت متزوجة من ملك، وبعد انفصالها فرت إلى الحجر عند والدها، واستنجدت به، وكانت أساس الحرب بين حارث وهيرود، وكان لها مشهد انتحار في النهاية بسبب موت والدها وزوجها السابق.