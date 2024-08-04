السعودية تختتم مشاركتها في مهرجان "جرش" الثقافي

وقدّمت الفرق السعودية عروضًا متنوعة على مدى أيام المهرجان، بيّنت جمال وثراء التراث السعودي، بما في ذلك الرقصات التقليدية والموسيقى الفلكلورية التي حظيت بتفاعل الجمهور الأردني.