السعودية تختتم مشاركتها في مهرجان "جرش" الثقافي

اختتمت المملكة العربية السعودية، مشاركتها في دورته الثامنة والثلاثين، لمهرجان "جرش" الثقافي.
ومُثلت المملكة في وزارة الثقافة عبر ثلاث هيئات: الموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والتراث.
ولاقت المشاركة السعودية إشادة من كبار المسؤولين الأردنيين في أثناء زيارتهم للجناح السعودي وحضورهم للعروض الأدائية على المسرح الرئيس، ومسرح الضوء والصوت لمبادرة "طروق السعودية يلتقي العالم".
وقدّمت الفرق السعودية عروضًا متنوعة على مدى أيام المهرجان، بيّنت جمال وثراء التراث السعودي، بما في ذلك الرقصات التقليدية والموسيقى الفلكلورية التي حظيت بتفاعل الجمهور الأردني.