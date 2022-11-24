"الأدب" تنظّم مؤتمر النشر الرقمي في ديسمبر تزامنًا مع معرض جدة للكتاب 2022

ويستعرض المؤتمر في جلساته الحوارية وورش العمل، عددًا من القضايا الجوهرية في حركة النشر الرقمي؛ مسلطًا الضوء خلالها على أحدث تقنيات النشر في ظل التحول الرقمي ودورها في تسهيل وصول الكتاب لجميع الفئات؛ ومنهم المكفوفون وذوو عسر القراءة، وحقهم في الوصول إلى المحتوى، وأفضل الممارسات في التسويق والتوزيع وحقوق الملكية للكتب في سوق النشر الرقمي، والمبادرات النوعية والمبتكرة، ورقمنة كتب الأطفال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار بين قيادات عالم النشر والمختصين والخبراء ودور النشر المختصة حول العالم.