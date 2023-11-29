رئيس جامعة الملك خالد يرعى حفل افتتاح فعاليات الملتقى الثالث للجودة

كما يتضمن الملتقى مسابقة في الخط العربي، بعنوان "مأثورات من الجودة"، وحلقات نقاش بمشاركة ممثلين لعدد من القطاعات بمنطقة عسير. وقال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور خالد أبوحكمة: إن الكلية حريصة على تنظيم مثل هذه الملتقيات لأهمية الجودة في جميع الإجراءات سواء التعليمية أو الأكاديمية أو المتعلقة بالطلاب، وأيضًا ما يتعلق بخدمة المجتمع والبحث العلمي.