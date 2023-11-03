"19" جلسة وورشة عمل.. "هيئة الأدب والنشر" تُطلق "ملتقى الترجمة الدولي" بالرياض

وفي خطوة مميزة يمنح الملتقى للمواهب المحلية والمختصين فرصةَ الالتقاء بخبراء أكاديميين ومحترفين في هذا المجال؛ ليسهم في تحسين أدائهم ورفع مستوى ثقتهم بمهاراتهم، بالإضافة إلى معرض مصاحب سيستضيف عددًا من الجهات المحلية والدولية العاملة في صناعة الترجمة؛ ليتيح للحضور فرصة تعزيز أواصر العلاقات المهنية مع هذه الجهات، والتعرُّف على خدماتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات المعنية بالترجمة والمترجم، وربط المترجمين بمجتمعات الترجمة.