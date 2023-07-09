"إعداد الممثل والارتجال".. برنامج يتهيّأ للانطلاق في 3 مدن بمشاركة الخبراء

تستعد هيئة المسرح والفنون الأدائية لإطلاق البرنامج التدريبي "إعداد الممثل والارتجال" لعام 2023، الذي سيُقام في ثلاث مدن: في الأحساء، خلال الفترة من 16 إلى 27 يوليو. وفي تبوك، خلال الفترة من 13 إلى 24 أغسطس. وفي حائل، خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، وسط مشاركةٍ من مدربين ذوي خبرة واختصاص، وذلك ضمن مبادرة "تنمية المهارات" إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة.