افتتاح معرض "ألوان عسير" بمشاركة 145 فنانًا وفنانةً من هواة الفنون البصرية

ويُقام المعرض في فندق قصر أبها، لمدة ثلاثة أيام، ويجمع ما يقارب ١٤٥ فنانًا وفنانةً من هواة الفنون البصرية، وفناني المنطقة الذين نقلوا من خلال فنونهم جمال الأصالة والتراث في منطقة عسير.