برعاية ولي العهد.. "الثقافة" تحتفي اليوم بالفائزين في مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"

وستكرّم الوزارة خلال الحفل الفائزين بجوائز المبادرة البالغ عددها 14 جائزةً ثقافية في مختلف المجالات والقطاعات الثقافية، وهي: جائزة شخصية العام الثقافية، جائزة الثقافة للشباب، وجائزة الأدب، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة، وجائزة الأزياء، وجائزة الأفلام، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الموسيقى، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة فنون الطهي، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة المؤسسات الثقافية - قطاع حكومي، جائزة المؤسسات الثقافية - قطاع خاص، وجائزة المؤسسات الثقافية - قطاع غير ربحي.