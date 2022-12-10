مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.. وفاة رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة صلاح فضل

وانتُدب، وفق سكاي نيوز عربية، مستشارًا ثقافيًّا لمصر ومديرًا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد بإسبانيا منذ عام 1980 حتى عام 1985، ورأس في تلك الأثناء تحرير مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد، كما اختير أستاذًا شرفيًّا للدراسات العليا بجامعة مدريد المستقلة، كما انتُدب بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر منذ عام 1985 حتى عام 1988، وعمل أستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى عام 1994. كما عمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس، ورئيسًا لقسم اللغة العربية، وهو الآن أستاذ متفرغ فيها، وانتُدب لتولي رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في يناير 2002 حتى مارس 2003 حينما أحيل للتقاعد بعد بلوغه السن القانونية.