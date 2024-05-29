بمشاركة خبراء ومختصين.. لقاء افتراضي حول بناء تجربة زائر ناجحة في متاحف المملكة

وناقش اللقاء، الذي أداره فهد العنقري بمشاركة خبراء ومختصين في مجال تجربة الزائر بقطاع المتاحف من المملكة العربية السعودية، عدة محاور مهمة، بدءًا من تحليل تجربة الزائر وتطويرها، وصولًا إلى استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة لتحسين التفاعل مع المحتوى المتحفي؛ كما تمت مناقشة التحديات والفرص المستقبلية في تطوير تجربة الزائر، وكيفية تعزيز جاذبية المتاحف في ظل التطور الثقافي والتكنولوجي.