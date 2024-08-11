"هيئة التراث" تواصل فعالياتها بقصر "بن رقوش" بالباحة

وتضمنت الفعالية التي تفتح أبوابها من الساعة الـ 4 مساءً، حتى الـ 11 مساءً، منطقة الاستقبال والترحيب بالضيوف، والمجلس التراثي، وجناح الإبل، وجناح منتجات الإبل، والعروض ثلاثية الأبعاد، وعروض التراث الثقافي غير المادي، إضافة إلى معرض مواقع التراث العالمي.