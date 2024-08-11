"هيئة التراث" تواصل فعالياتها بقصر "بن رقوش" بالباحة

تواصل هيئة التراث تقديم فعاليتها التراثية، بقصر "بن رقوش" التاريخي بمنطقة الباحة.
يأتي ذلك ضمن جملة من الفعاليات التراثية والثقافية التي دأبت هيئة التراث على تنظيمها.
وتضمنت الفعالية التي تفتح أبوابها من الساعة الـ 4 مساءً، حتى الـ 11 مساءً، منطقة الاستقبال والترحيب بالضيوف، والمجلس التراثي، وجناح الإبل، وجناح منتجات الإبل، والعروض ثلاثية الأبعاد، وعروض التراث الثقافي غير المادي، إضافة إلى معرض مواقع التراث العالمي.
يُذكر أن هيئة التراث تهدف من خلال تنظيم الفعاليات التراثية في جميع مناطق المملكة؛ إلى تعزيز الهوية السعودية، وترسيخ الانتماء إليها، ونشر الوعي الوطني، إلى جانب تسليط الضوء على التراث السعودي، والحفاظ على الإرث الثقافي، واستعراض المواهب الحرفية على مستوى المملكة.