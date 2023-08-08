اعتزازًا بالهوية السعودية.. استعدادات لتنظيم معرض "بين ثقافتين" بالرياض

وبعد دخول الزائر إلى المعرض سيجد أمامه محتوىً ثقافياً إبداعياً يربط بين الثقافتين عبر أشكالٍ فنية إبداعية لفنانين سعوديين ويمنيين، وذلك من خلال عدة أقسام متنوعة تُغطي مجالاتٍ ثقافيةً معينة، ومن أبرز هذه الأقسام: قسم "بين جسور الفن" الذي يركّز على الشعر والإيقاع واللحن، إلى جانب الجذور والأصالة والتآلُف والمؤاخاة، وقسم: "بين الطين والعمارة" الذي يتمثّل في الزخارف والفنون والطوب والحجر، وقسم: "بين الإرث والثقافة" الذي يشتمل على "التاريخ والحاضر"، و"قصة وخلود"، و"الواقع والافتراضي"، إضافةً إلى "الخيال والطبيعة"، و"الجبال والبحار"، و"الضباب والحجارة". ويأتي أخيراً في أقسام المعرض قسم: "بين الزِيّ والحُليّ" الذي يركّز على القصص والأزياء، والخيوط والنسيج، والزينة والحُليّ، و"اللقطة والذكرى".