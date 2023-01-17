"فنون العمارة" تنظم اللقاء الثالث لمقهى التواصل بالخبر.. الخميس المقبل

وتُعد مبادرة مقهى التواصل، إحدى خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني، التي انطلقت تعزيزًا لدعم الممارسين، وتشجيعهم عبر لقاءات فريدة في مقاهٍ متنوعة بمختلف مناطق المملكة؛ بهدف تحفيز النقاش والتفكير النقدي للمجتمع العمراني في مختلف مساراتهم المهنية من طلاب وممارسين وأكاديميين ومختصين.