سعدون جابر: المملكة تُعيد صياغة تاريخ العمل الثقافي الفني العربي

وشهدت هذه الجلسة حضورًا مميزًا من زوار المعرض، الذين تفاعلوا مع الوصلة الموسيقية التي قدم فيها الفنان سعدون جابر، جملة من أعماله الفنية التي طالما أحبها جمهوره، إلى جانب أعمال جديدة، أكد أنه يقدمها لأول مرة؛ عرفانًا لمنحه هذه الفرصة الثمينة والغالية على قلبه التي تمكّن خلالها من لقاء جمهوره في العاصمة الرياض.