سعدون جابر: المملكة تُعيد صياغة تاريخ العمل الثقافي الفني العربي

اتسعت حزمة الفعاليات المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024؛ لتسلط الضوء على الجانب الفني الغنائي العربي.
واستضاف مسرح الفعاليات الثقافية، الفنان العراقي سعدون جابر، في ندوة حوارية، مساء أمس، استهلّها بذكرياته عندما زار مدينة الرياض، للمرة الأولى قبل 40 عامًا.
وقَدّر للمملكة -ممثلة في القائمين على المعرض- هذه البادرة التي أتاحت له أن يرى الرياض، ويلتقي جماهيره بعد سنوات طويلة.
وأبدى الفنان العراقي "جابر" إعجابه بما وصلت إليه العاصمة الرياض من نهضة حضارية، والمملكة عمومًا من رقي وتطور في مختلف المجالات، ومنها الحراك الثقافي والفني الكبير والرصين، الذي بلغ صداه عموم الوطن العربي.
وذلك من خلال حديث جميع مثقفي وفناني العالم العربي وانطباعهم في كل مناسبة، بل ويدينون بالفضل للمملكة ودورها الرائد في صياغة تاريخ مشرّف وجديد للعمل الثقافي الفني العربي عمومًا، وعلى صعيد المملكة والخليج بصفة خاصة، إذ نقلته بدعمها ومبادراتها ذات العلاقة بالشأن الثقافي إلى آفاق بعيدة ورحبة من التميز.
وشهدت هذه الجلسة حضورًا مميزًا من زوار المعرض، الذين تفاعلوا مع الوصلة الموسيقية التي قدم فيها الفنان سعدون جابر، جملة من أعماله الفنية التي طالما أحبها جمهوره، إلى جانب أعمال جديدة، أكد أنه يقدمها لأول مرة؛ عرفانًا لمنحه هذه الفرصة الثمينة والغالية على قلبه التي تمكّن خلالها من لقاء جمهوره في العاصمة الرياض.