"فنون العمارة" تستعد لإقامة هاكاثون "ديزايناثون".. بمشاركة 500 مبتكر ومبتكرة
تستعد هيئة فنون العمارة والتصميم لإقامة تحدي ديزايناثون بنسخته الثانية في العاصمة الرياض يوم الخميس 1 فبراير 2024، والذي يسعى إلى التوعية بأهمية دور منهجيتي التصميم التشاركي والتفكير التصميمي في إيجاد حلول مبتكرة في شتى مناحي الحياة، عبر إشراك جميع الأطراف المعنية بشكل فعال في عملية التصميم لإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وتعزيز الإبداع والابتكار في مجال التصميم.
ويعود الهاكاثون التصميمي بعد النجاح الباهر الذي حققه في نسخته الأولى العام الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين 2100 متقدم، حيث تم اختيار 500 متسابق ممّن لديهم اهتمام بمختلف المجالات المهنية ليتنافسوا ضمن أكثر من 100 فريق برفقة 36 مرشداً و12 محكماً موزعين على ثلاثة مسارات رئيسية، وهي: رفاهية العيش، التحوّل الحضري، التصميم بإحسان.
ويشكّل المشاركون خلال أيام التحدي فرقاً تعاونية لمواجهة التحديات أثناء الهاكاثون لمساعدتهم على التشارك، والتعاون في خلق حلول مبتكرة تحقق عالماً أفضل وأكثر استدامة باتباعهم منهجية التفكير التصميمي وإشراك المجتمع من خلال التصميم التشاركي.
وتتضمن الفعالية تقديم ورش عمل مثرية مع نخبة من الخبراء المختصين في مسارات التحدي لجميع المشتركين، والتي تعمل على تعميق الفهم، وتوسيع المدارك حول مسارات التحدي، والتحديات العالمية المرتبطة بها، والحلول الممكنة.
ويتكوّن تحدي ديزايناثون في نسخته الثانية من ثلاثة مسارات رئيسية، أولاً: رفاهية العيش الذي ترتكز تحدياته على إنشاء البيئات أو المنتجات أو الخدمات التي تؤثّر إيجابيًا على الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية للسكان، وثانياً: مسار التحوّل الحضري، وفيه يتم تطوير المساحات الحضرية لتلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمعات عبر الحلول التصميمية المقدمة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين نوعية الحياة. وثالثاً: مسار التصميم بإحسان، وتقوم التحديات فيه على أساس إيجاد حلول فعّالة ومؤثّرة ومستدامة لمعالجة المشكلات المجتمعية التي يواجهها بعض فئات المجتمع. وتتطلب هذه التحديات مزيجاً من البحث والإبداع، والتعاطف، والتفكير الإستراتيجي، الذي يتم عبر تمكين المشاركين من ابتكار حلول إبداعية تسهم في جعل الحياة أفضل وأيسر، وأكثر حيوية من خلال كفاءة التصميم.
ويستمر الهاكاثون التصميمي لمدة ثلاثة أيام في رحلة استثنائية، تبدأ باختيار الفريق، وحضور ورش العمل مع نخبة من الخبراء في المجال، والاستفادة من الأنشطة النوعية التي تعزز مهارات التواصل، بالإضافة إلى بناء المتسابقين لنموذج عمل تصميمي يحقق أهداف المسار، ويوجد الحلول للتحديات المستهدفة، وتنتهي الرحلة باختيار المرشحين للفوز، ثم الإعلان عن الفِرق الفائزة بالمراكز الثلاثة في كل مسار، حيث يحصل الفريق الأول على جائزة بقيمة 100 ألف ريال، والثاني 50 ألف ريال، وأما الفريق الفائز بالمركز الثالث فيحصل على 25 ألف ريال، وذلك بمجموع جوائز قيمتها أكثر من 525 ألف ريال.
ويعد الهاكاثون التصميمي ديزايناثون نقطة التحول التي تطلقها هيئة فنون العمارة والتصميم لتمكن كل من لديه اهتمام بإيجاد الحلول الإبداعية، التي تقود لحياة أكثر جودة، وعالم أكثر استدامة، من خلال التوعية بأهمية دور التصميم التشاركي والتفكير التصميمي في مواجهة التحديات المختلفة، وتعزيز دور الشراكات المجتمعية في إيجاد حلول تصميمية تحفّز المجتمع نحو مزيد من الإبداع، والابتكار في مجال التصميم.