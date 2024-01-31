"فنون العمارة" تستعد لإقامة هاكاثون "ديزايناثون".. بمشاركة 500 مبتكر ومبتكرة

ويستمر الهاكاثون التصميمي لمدة ثلاثة أيام في رحلة استثنائية، تبدأ باختيار الفريق، وحضور ورش العمل مع نخبة من الخبراء في المجال، والاستفادة من الأنشطة النوعية التي تعزز مهارات التواصل، بالإضافة إلى بناء المتسابقين لنموذج عمل تصميمي يحقق أهداف المسار، ويوجد الحلول للتحديات المستهدفة، وتنتهي الرحلة باختيار المرشحين للفوز، ثم الإعلان عن الفِرق الفائزة بالمراكز الثلاثة في كل مسار، حيث يحصل الفريق الأول على جائزة بقيمة 100 ألف ريال، والثاني 50 ألف ريال، وأما الفريق الفائز بالمركز الثالث فيحصل على 25 ألف ريال، وذلك بمجموع جوائز قيمتها أكثر من 525 ألف ريال.